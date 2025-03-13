Подарунки в ПриватБанку до 33-го дня народження

ПриватБанк дякуватиме всім своїм клієнтам подарунками до 33-го дня народження: кешбеки українцям та пільгові пропозиції для бізнесу.

Вже 19 березня найбільший український банк ПриватБанк відзначатиме свій 33-й день народження, а до чергової річниці лідерства на ринку банк вітатиме особливими акціями та пропозиціями всіх своїх 18,5 млн клієнтів, дякуючи їм за партнерство. Насамперед, як повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, з 11 до 25 березня всі клієнти банку – фізичні особи зможуть скористатися персональними подарунками, які можна власноруч активувати у програмі лояльності «Привіт» у «Приват24».

Подарунки банк підготував разом із Visa – 7% кешбеку в кафе та ресторанах, а посмакувати у популярних фастфудах можна з кешбеком до 15%. Річниця народження найбільшого банку стане чудовим приводом заправити власну автівку чи активно користуватися послугами таксі з вигодою до 10%, купити обновки дітям із кешбеком до 10% чи товари для краси і здоров’я з 10%-ю вигодою. Розраховуйтесь картками Visa від ПриватБанку, аби використати найкращі пропозиції.

Суперпропозицієї від банку зможуть скористатися його однолітки: тим, кому у березні виповниться 33 роки, отримають «Золоту картку» у «Привіт» – 33% кешбек на усі покупки.

Уперше разом із банком святкуватимуть і завзяті геймери: знижки та кешбеки за купівлі ігор та ігрових додатків й оформленні підписок становлять 10%. А ті, хто більше печеться про власну оселю, надійний зв'язок чи підтримку рідних та близьких, будуть отримувати кешбеки за оплату комунальних послуг, поповнення мобільних та перекази за кордон.

Не залишаться без подяки від банку і його бізнес-клієнти. За словами члена правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва, з 11 березня діятимуть особливі пільгові умови відкриття рахунків для юридичних осіб, 10%-ва знижка на пальне з карткою Visa Business Go на WOG. А серед усіх нових користувачів, які з 11 березня до 11 квітня підключать принаймні одну послугу з екосистеми еквайрингу (POS-термінал, застосунок «Термінал», інтернет-еквайринг LiqPay, сервіс «Оплата частинами»), Visa та ПриватБанк розіграють 33 сертифікати giftmall по 10 000 грн кожен.

Також діятимуть додаткові гарячі пропозиції за оплати картками Visa від ПриватБанк у партнерів:

Apple: 10% знижки на товари компанії в авторизованих партнерів – 11-19 березня 2025 року включно. «Епіцентр»: 7% знижки на купівлю в онлайн-магазині – 11-25 березня 2025 року включно. MAKEUP: 7% знижки на замовлення від 799 грн – 11-25 березня 2025 року включно. Rozetka: 7% знижки на купівлю на суму від 1500 грн, оплачені на сайті rozetka.ua – 11-25 березня 2025 року включно.

Важливо: аби діяли кешбеки та знижки, їх потрібно активувати у додатку «Приват24» у розділі «Привіт». Просто натискайте +, і під час розрахунків вам автоматично надходитиме кешбек чи спрацьовуватиме знижка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!