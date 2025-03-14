Действующая чемпионка мира в прыжках с трамплина установила новый мировой рекорд по дальности полета

В Викерсунде, Норвегия, проходит этап Кубка мира по прыжкам с трамплина.

Действующая чемпионка мира словенка Ника Превц установила мировой рекорд. Примечательно, что сделала она это не в рамках соревнований, а во время тренировки.

Превц побила достижение норвежки Силье Опсет по дальности прыжка. Ника прыгнула на 236,4 метра, что на 5,5 метра дальше чем предыдущий рекорд.

Примечательно, что 19-летняя спортсменка превзошла свое личное достижение аж на 44.5 метра.

Напомним, на ISPORT ранее сообщалось, что Мондо Дюплантис одиннадцатый раз установил новый мировой рекорд .

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