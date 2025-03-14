iSport.ua
Русский Українська
Другие

Действующая чемпионка мира в прыжках с трамплина установила новый мировой рекорд по дальности полета

Ника Превц побила предыдущее достижение.
Вчера, 22:49
Ника Превц / Getty Images
Ника Превц / Getty Images

В Викерсунде, Норвегия, проходит этап Кубка мира по прыжкам с трамплина.

Действующая чемпионка мира словенка Ника Превц установила мировой рекорд. Примечательно, что сделала она это не в рамках соревнований, а во время тренировки.

Превц побила достижение норвежки Силье Опсет по дальности прыжка. Ника прыгнула на 236,4 метра, что на 5,5 метра дальше чем предыдущий рекорд.

Примечательно, что 19-летняя спортсменка превзошла свое личное достижение аж на 44.5 метра.

Напомним, на ISPORT ранее сообщалось, что Мондо Дюплантис одиннадцатый раз установил новый мировой рекорд .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прыжки с трамплина

Статьи по теме

Украинец Марусяк завершил сезон с тремя национальными рекордами в прыжках с трамплина Украинец Марусяк завершил сезон с тремя национальными рекордами в прыжках с трамплина
Украинский спортсмен обновил собственный рекорд Украины на Кубке мира по прыжкам с трамплина Украинский спортсмен обновил собственный рекорд Украины на Кубке мира по прыжкам с трамплина
Украина впервые в истории одержала победу на этапе Континентального кубка по прыжкам с трамплина Украина впервые в истории одержала победу на этапе Континентального кубка по прыжкам с трамплина
Олимпиада-2022: Сборная Австрии завоевала золото в командном турнире по прыжкам с трамплина Олимпиада-2022: Сборная Австрии завоевала золото в командном турнире по прыжкам с трамплина

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке начнется восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Поклюке
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа00:29
Малиновский - лучший игрок Дженоа в игре с Лечче по версии WhoScored
Вчера, 23:47
Европа23:47
Дженоа с помощью двух ассистов Малиновского победила Лечче
Европа23:22
Малиновский проводит юбилейный матч в Серии А
Олимпийские виды22:49
Действующая чемпионка мира в прыжках с трамплина установила новый мировой рекорд по дальности полета
Европа22:39
Малиновский отметился дублем из ассистов в первом же матче в основе после травмы
Европа21:49
Клуб второго польского дивизиона усилился чемпионом мира U-20 и экс-игроком клубов УПЛ
Киберспорт21:24
ESL Pro League Season 21: NaVi уступили The MongolZ, Vitality переиграли Liquid
Киберспорт21:20
NaVi проиграли The MongolZ в плей-офф ESL Pro League Season 21
Европа21:06
Малиновский впервые с сентября попал в стартовый состав Дженоа
Европа20:37
Топ-клубы АПЛ и Наполи интересуются одноклубником Забарного
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK