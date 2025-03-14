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Футбол

Клуб второго польского дивизиона усилился чемпионом мира U-20 и экс-игроком клубов УПЛ

Николай Мусолитин и Денис Фаворов подписали контракт с Котвицей.
Сегодня, 21:49
Денис Фаворов
Денис Фаворов

Польская Котвица из второго дивизиона объявила о подписании двух украинцев.

Как сообщает пресс-служба клуба, к команде присоединились Денис Фаворов и Николай Мусолитин. Оба трансфера оформлены на правах свободного агента.

Мусолитин ранее защищал цвета шведского Эстерсунда, а Фаворов играл за Вьечисту из третьего польского дивизиона.

Отметим, что Котвица сейчас идет на 14 месте, и от зоны плей-офф их отделяет 16 очков, а у Одры Ополе, которая идет в зоне вылета столько же очков, однако хуже разница забитых и пропущенных мячей.

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