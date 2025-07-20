Лидер сборной Украины прокомментировал невыход команды в Финал восьми

Доигрывающий сборной Украины по волейболу Илья Ковалев поделился мыслями после невыхода команды в Финал восьми.

Напомним, что в последнеми туре "сине-желтые" уступили сборной Канады и потеряли шансы на проход в следующий этап.

Ковалев признался в комментарии Суспильному, что соперник сумел их удивить, выпустив на матч второй состав.

Канадцы хорошо сыграли в приеме. Мы ожидали, что выйдет первый состав и разбирали его, а вышел второй — даже их не смотрели. Но они вышли и хорошо сыграли. Они не проходили в Финал восьми, им нечего было терять. Поэтому они сыграли в свою игру, а мы — нет.

Я не знаю, чего не хватило с Канадой. Все устали, но у всех было желание попасть в финал. Неплохо играли, но в концовках каждый допустил ошибку — и проиграли как третью, так и четвертую партии. Вроде бы неплохо играли, но ничего страшного. Будем готовиться к чемпионату мира.

Ранее также собственное поражение прокомментировала Ярослава Магучих.

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