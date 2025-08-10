iSport.ua
Юная украинка Соколова стала призеркой Всемирных игр в вейксерфе

17-летняя украинская спортсменка выборола серебряную награду.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
София Соколова / Спортивный комитет Украины
София Соколова / Спортивный комитет Украины

Украинка София Соколова завоевала серебряную награду в вейксерфе на Всемирных играх-2025, которые проходят в китайском Чэнду.

Украинская двукратная чемпионка мира в финале соревнований в дисциплине "ским" стала второй с результатом 50 баллов.

Читай также: Украинец Талибов триумфовал на Всемирных играх

17-летняя украинка уступила только представительнице Канады Бейли Раш.

Всемирные игры-2025
Вейксерфинг

  1. Бейли Раш (Канада) - 63,33
  2. София Соколова (Украина) - 50,0
  3. Джухи Мун (Южная Корея) - 43,0

Ранее сообщалось, что Украина завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон".

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
