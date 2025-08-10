Юная украинка Соколова стала призеркой Всемирных игр в вейксерфе
17-летняя украинская спортсменка выборола серебряную награду.
Украинка София Соколова завоевала серебряную награду в вейксерфе на Всемирных играх-2025, которые проходят в китайском Чэнду.
Украинская двукратная чемпионка мира в финале соревнований в дисциплине "ским" стала второй с результатом 50 баллов.
Читай также: Украинец Талибов триумфовал на Всемирных играх
17-летняя украинка уступила только представительнице Канады Бейли Раш.
Всемирные игры-2025
Вейксерфинг
- Бейли Раш (Канада) - 63,33
- София Соколова (Украина) - 50,0
- Джухи Мун (Южная Корея) - 43,0
Ранее сообщалось, что Украина завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон".
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!