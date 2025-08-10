Украина завоевала три награды в подводном плавании на Всемирных играх

Украинцы добавили в свою копилку два серебра и бронзу, а всего на счету наших спортсменов уже 14 медалей.

Украинцы стали призерами в подводном плавании на Всемирных играх-2025, которые проходят в китайском Чэнду.

Звание вице-чемпиона соревнований выборол Алексей Захаров. Украинец преодолел дистанцию в 400 метров в моноласте со вторым результатом 2.57,03 мин, уступив только венгру Нандору Киссу, который установил мировой рекорд.

Подводное плавание

400 м в моноласте

Нандор Кисс (Венгрия) - 2.52,68 Алексей Захаров (Украина) - 2.57,03 Иштван Алекс Можар (Венгрия) - 2.58,61

Читай также: Украинская пловчиха завоевала золото Всемирных игр-2025

Кроме того, Захаров завоевал еще одну медаль уже в составе мужской сборной Украины, которую также представляли Сергей Смищенко, Александр Кузьменко и Давид Елисеев.

Украинцы взяли серебро в эстафете 4х50 в моноласте с результатом 1.00,26 мин.

Украинские пловцы финишировали в заплыве третьими, но после дисквалификации сборной Китая поднялись на второе место. Чемпионами стали немецкие спортсмены.

Подводное плавание

4х50 м в моноласте

Германия - 59.35 Украина - 1.00,26 Колумбия - 1.00,36

Бронзу Всемирных игр также завоевала женская сборная Украины по подводному плаванию.

Украинская команда в составе Елизавета Гречихиной, Софии Гречко, Виктории Уваровой и Анастасии Макаренко стала третьей в эстафете 4х100 в моноласте с результатом 2.36,82 мин.

Украинские пловчихи уступили китаянкам и колумбийкам.

Подводное плавание

4х100 м в моноласте

Китай - 2.36,06 Колумбия - 2.36,54 Украина - 2.36,82

Всего на счету Украины уже 14 наград Всемирных игр-2025.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!