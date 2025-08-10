iSport.ua
Украина завоевала три награды в подводном плавании на Всемирных играх

Украинцы добавили в свою копилку два серебра и бронзу, а всего на счету наших спортсменов уже 14 медалей.
Сегодня, 14:40
Украинцы стали призерами в подводном плавании на Всемирных играх-2025, которые проходят в китайском Чэнду.

Звание вице-чемпиона соревнований выборол Алексей Захаров. Украинец преодолел дистанцию в 400 метров в моноласте со вторым результатом 2.57,03 мин, уступив только венгру Нандору Киссу, который установил мировой рекорд.

400 м в моноласте

  1. Нандор Кисс (Венгрия) - 2.52,68
  2. Алексей Захаров (Украина) - 2.57,03
  3. Иштван Алекс Можар (Венгрия) - 2.58,61

Кроме того, Захаров завоевал еще одну медаль уже в составе мужской сборной Украины, которую также представляли Сергей Смищенко, Александр Кузьменко и Давид Елисеев.

Украинцы взяли серебро в эстафете 4х50 в моноласте с результатом 1.00,26 мин.

Украинские пловцы финишировали в заплыве третьими, но после дисквалификации сборной Китая поднялись на второе место. Чемпионами стали немецкие спортсмены.

4х50 м в моноласте

  1. Германия - 59.35
  2. Украина - 1.00,26
  3. Колумбия - 1.00,36

Бронзу Всемирных игр также завоевала женская сборная Украины по подводному плаванию.

Украинская команда в составе Елизавета Гречихиной, Софии Гречко, Виктории Уваровой и Анастасии Макаренко стала третьей в эстафете 4х100 в моноласте с результатом 2.36,82 мин.

Украинские пловчихи уступили китаянкам и колумбийкам.

4х100 м в моноласте

  1. Китай - 2.36,06
  2. Колумбия - 2.36,54
  3. Украина - 2.36,82

Всего на счету Украины уже 14 наград Всемирных игр-2025.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон".

