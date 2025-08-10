Украина завоевала три награды в подводном плавании на Всемирных играх
Украинцы стали призерами в подводном плавании на Всемирных играх-2025, которые проходят в китайском Чэнду.
Звание вице-чемпиона соревнований выборол Алексей Захаров. Украинец преодолел дистанцию в 400 метров в моноласте со вторым результатом 2.57,03 мин, уступив только венгру Нандору Киссу, который установил мировой рекорд.
Подводное плавание
400 м в моноласте
- Нандор Кисс (Венгрия) - 2.52,68
- Алексей Захаров (Украина) - 2.57,03
- Иштван Алекс Можар (Венгрия) - 2.58,61
Кроме того, Захаров завоевал еще одну медаль уже в составе мужской сборной Украины, которую также представляли Сергей Смищенко, Александр Кузьменко и Давид Елисеев.
Украинцы взяли серебро в эстафете 4х50 в моноласте с результатом 1.00,26 мин.
Украинские пловцы финишировали в заплыве третьими, но после дисквалификации сборной Китая поднялись на второе место. Чемпионами стали немецкие спортсмены.
Подводное плавание
4х50 м в моноласте
- Германия - 59.35
- Украина - 1.00,26
- Колумбия - 1.00,36
Бронзу Всемирных игр также завоевала женская сборная Украины по подводному плаванию.
Украинская команда в составе Елизавета Гречихиной, Софии Гречко, Виктории Уваровой и Анастасии Макаренко стала третьей в эстафете 4х100 в моноласте с результатом 2.36,82 мин.
Украинские пловчихи уступили китаянкам и колумбийкам.
Подводное плавание
4х100 м в моноласте
- Китай - 2.36,06
- Колумбия - 2.36,54
- Украина - 2.36,82
Всего на счету Украины уже 14 наград Всемирных игр-2025.
Ранее сообщалось, что Украина завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон".
