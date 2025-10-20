iSport.ua
Апелляционный трибунал частично отменил решение о дисквалификации росиян

Террористов могут допустить до зимней ОИ.
Сегодня, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Апелляционный трибунал IBSF частично отменил решение федерации о дисквалификации росиян.

Напомним, что в сентябре IBSF приняла решение не допустить росиян и белорусов до квалификации к зимней ОИ в бобслее и скелетоне.

Трибунал же частично отменил это решение, заявив, что могут быть допущены спортсмены, которые проходят по нормам МОК.

Тем не менее организация не планирует сдаваться. Уже 21 октября исполнительный комитет IBSF соберется, чтобы обсудить решение трибунала и определить последующие шаги.

А вот на болотах решение трибунала встретили с радостью и уже подали апелляции в федерации санного спорта, лыжного спорта и сноубординга.

Ранее также подобное решение принял CAS.

