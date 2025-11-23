Украинский сумоист впервые в истории выиграл самый престижный турнир

Даниил Явгустишин в шаге от новых рекордов.

Украинский сумоист Даниил Явгустишин (Аонисики) выиграл Кубок Императора.

Это самый престижный турнир по сумо, который ранее никогда не выигрывал украинец. Также за последние восемь лет Явгустишин стал первым европейским чемпионом.

Спортсмен легко прошел в финал, выиграв 12 боев подряд, где сошелся в бою за чемпионский пояс с представителем Монголии.

В возрасте 21 года и восьми месяцев Явгустишин стал четвертым самым молодым чемпионом элитного дивизиона сумо.

Более того, уже 26 ноября украинца могут повысить до наивысшего ранга сумо - озеки. В этом случае Даниил установит еще одно достижение - самое быстро получение титула в истории.

