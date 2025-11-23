iSport.ua
Русский Українська
Другие

Украинский сумоист впервые в истории выиграл самый престижный турнир

Даниил Явгустишин в шаге от новых рекордов.
23 ноября, 20:07       Автор: Андрей Безуглый
Даниил Явгустишин (Аонисики) / Getty Images
Даниил Явгустишин (Аонисики) / Getty Images

Украинский сумоист Даниил Явгустишин (Аонисики) выиграл Кубок Императора.

Это самый престижный турнир по сумо, который ранее никогда не выигрывал украинец. Также за последние восемь лет Явгустишин стал первым европейским чемпионом.

Спортсмен легко прошел в финал, выиграв 12 боев подряд, где сошелся в бою за чемпионский пояс с представителем Монголии.

В возрасте 21 года и восьми месяцев Явгустишин стал четвертым самым молодым чемпионом элитного дивизиона сумо.

Более того, уже 26 ноября украинца могут повысить до наивысшего ранга сумо - озеки. В этом случае Даниил установит еще одно достижение - самое быстро получение титула в истории.

Ранее также Арнольд Хегай сообщил об операции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Пирелли отказалась от самого нового типа шин Пирелли отказалась от самого нового типа шин

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Европа15:51
ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон
Киберспорт15:35
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига Чемпионов15:30
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK