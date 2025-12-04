iSport.ua
Международная федерация самбо допустила террористов на свои турниры

Главой федерации также является росиянин.
Сегодня, 16:05       Автор: Андрей Безуглый
Международная федерация самбо (FIAS) допустила росиян и белорусов на турниры под своей эгидой без нейтрального статуса.

Это значит, что с 1 января 2026 года граждане стран-террористок смогут выступать под своим национальным флагом.

Ранее федерация провернула это изменение на юниорском уровне, а теперь отменила запрет на всех турнирах.

Стоит отметить, что главой FIAS является росиянин василий шестаков, член правящей партии. Еще на старте полномасштабного вторжения федерация сразу дала всем росиянам и белорусам нейтральный статус.

Ранее также Международная федерацию дзюдо также вернула права террористам.

