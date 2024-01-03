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Дартс: правила игры в профессиональный спорт

ISPORT рассказывает о правилах игры в профессиональный дартс.
Сегодня, 09:05
Питер Райт / Getty Images
Питер Райт / Getty Images

Подавляющее большинство людей на нашей планете хотя бы раз метали дротики в специальную мишень. Это вполне доступное развлечение в современном мире, но кроме того, это также и вид профессионального спорта.

Накануне финала чемпионата мира ISPORT рассказывает о правилах этой игры и приводит словарь терминов профи дартса.

Мишень и дротики

Все, что нужно для игры в дартс – мишень и дротики (ну и стена или другое крепление мишени). За один подход спортсмену дается право выбросить три разных дротика.

Сама мишень разделена на множество секторов. Каждый сектор имеет свою "цену" – от 1 до 20. Также на каждом из секторов есть дополнительные секции, именуемые дабл и трипл, после попадания в которые очки удваиваются или утраиваются.

Маленький круг в центре – булл – оценен в 25 баллов (зеленая область) или 50 (красная область).

Правила

Цель игры в дартс имеет общие черты с теннисом – нужно выиграть определенное количество сэтов в матче. Количество сетов для победы определяется правилами турнира.

Один сэт играют до победы одного из спортсменов в трех партиях, которые называют лэгами.

Собственно сами лэги играются по следующим правилам:

- у каждого спортсмена в начале есть 501 очко;

- каждым своим броском игрок "отминусовывает" себе очки;

- цель игры – достигнуть ноля

- заканчивать игру нужно обязательно броском в зону "удвоение" или в "яблочко" мишени.

Если спортсмен "перебрал" очки, всё заработанное в последнем подходе "сгорает" и в следующем он обязан вновь сделать то же самое, что пытался сделать до этого.

Что нужно знать о правилах в финале?

В финальном поединке чемпионата мира игра будет вестись до победы одного из спортсменов в семи сэтах.

Возможен также тай-брейк. Если счет в матче будет 6:6 по сэтам, в 13-м победу нужно одержать с разницей минимум в два лэга (3:0 или 3:1). Если дело дойдет до счета 5:5, тогда состоится финальный лэг, победитель которого выиграет весь матч.

Кто сыграет в финале чемпионата мира?

Соперниками по финалу станут самый экстравагантный игрок в дартс - 51-летний шотландец Питер Райт - и достаточно молодой 31-летний Майкл Смит. Райт уже был чемпионом мира в 2020 году, тогда как Смит (9-й номер мирового рейтинга) за свою карьеру еще не выиграл ни одного действительно крупного турнира, но уже достаточно большое количество раз был в финалах, в которых проигрывал.

Именно Смит в четвертьфинале одолел все еще действующего чемпиона мира Гервина Прайса, а в полуфинале был сильнее соотечественника Джеймса Уэйда (4-й номер рейтинга). 

Райт в полуфинале встретился с другим шотландским экс-чемпионом мира Гари Андерсоном. Мужчины показали серьезный бой, в котором Райт все же сумел дожать соперника и вырвать себе путевку в решающий матч турнира.

Азбука дартса

Ну и для закрепления всех терминов, сделаем небольшую "напоминалку".

Брейк - выигранный лэг на начале соперника

Булл - центр мишени

Дабл - большой круг на доске, при попадании в который очки сектора удваиваются

Дэсайдер - решающий лег сета

Идеальный лег - лег, который спортсмен завершил за девять бросков, дважды набрав по 180 очков и в решающем подходе 141 очко

Лэг - партия в игре дартс, которая начинается со счета 501:501

Начало - свое или соперника, кто начинал лэг 

Сэт - часть матча в дартсе, которая состоит из 3-5 лэгов (до победы в трех лэгах)

Топс/дабл топ - так называют сектор удвоения двадцати, которым чаще всего заканчивают 

Трипл - малый круг на доске, при попадании в который очки сектора утраиваются

Чекаут - количество очков нужное для завершения лега в один подход. Максимальный чекаут 170 очков

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дартс

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