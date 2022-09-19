Сборная Украины по футзалу стала победителем Кубка трех наций

Сборная Украины по футзалу во время учебно-тренировочного сбора в рамках подготовки к старту отбора на чемпионат мира-2024 приняла участие в товарищеском турнире Кубке трех наций, состоявшемся в молдавском Чореску.

В первом матче подопечные Александра Косенко одержали победу над хозяевами соревнований, сборной Молдовы, со счетом 7:4.

Во втором поединке в понедельник, 19 сентября, "сине-желтые" встречались с командой Румынии. Счет в матче открыл Игорь Чернявский, однако незадолго до перерыва соперники отыгрались. Во втором тайме в составе украинской команды отличился Даниил Абакшин, а в конце матча румыны забили в свои ворота. В итоге украинцы выиграли со счетом 3:1 и стали победителями турнира, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В заключительном матче турнира 20 сентября сборные Молдовы и Румынии разыграют второе-третье места.

Напомним, ранее стало известно расписание матчей сборной Украины в основном раунде отбора ЧМ-2024.