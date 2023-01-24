Новая карьера: Бэйл примет участие в турнире по гольфу с многомиллионным призовым фондом

Валлийский футболист будет заниматься тем, чему радуется его душа.

Бывший футболист сборной Уэльса и мадридского Реала начнет профессиональную карьеру игрока в гольф.

Как сообщает Mirror, валлийский игрок примет участие в профессиональных соревнованиях по гольфу PGA Tour.

33-летний спортсмен примет участие в турнире AT&T Pebble Beach Pro-Am. Призовой фонд турнира составит девять миллионов долларов.

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Стоит отметить, что мероприятие пройдет с 2 по 5 февраля, а в турнире примут участие 156 профессиональных игроков в гольф, а также 156 любителей.

Напомним, Бэйл завершил карьеру профессионального футболиста в январе текущего года. Последним клубом валлийца был Лос-Анджелес, вместе с которым выиграл Кубок МЛС.

Ранее на ISPORT.ua вышел материал, в котором собраны моменты, в которых удивил Бэйл.