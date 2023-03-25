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Сборная Украины по футзалу U-19 обыграла Сербию и вышла на Евро-2023

Третий раз подряд наша команда выходит в финальную часть.
Сегодня, 22:06
Юношеская сборная Украины по футзалу / uaf.com.ua
Юношеская сборная Украины по футзалу / uaf.com.ua

Юношеская сборная Украины по футзалу пробилась в финальную часть Евро-2023.

В последнем матче группового этапа подопечные Игоря Москвичева одолели хозяев мини-турнира сборную Сербии (4:2), обеспечив себе первое место в группе.

До этого наша сборная обыграла Черногорию (12:1) і Румынию (7:3), а Сербия также подошла к финальному матчу с двумя победами. Так что для первого места нам хватило бы и ничьей.

Кроме Украины в финалный турнир уже вышли Хорватия в качестве хозяйки, Словения, Португалия и Финляндия.

Напомним, что Евро-2023 по футзалу U-19 пройдет в хорватском Порече в сентябре этого года. Действующим и двукратным чемпионом является сборная Испании.

Напомним, что 25 марта на Уэмбли состоится матч Украина - Англия в рамках отбора на Евро-2024.

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