Сборная Украины по футзалу U-19 обыграла Сербию и вышла на Евро-2023
Юношеская сборная Украины по футзалу пробилась в финальную часть Евро-2023.
В последнем матче группового этапа подопечные Игоря Москвичева одолели хозяев мини-турнира сборную Сербии (4:2), обеспечив себе первое место в группе.
До этого наша сборная обыграла Черногорию (12:1) і Румынию (7:3), а Сербия также подошла к финальному матчу с двумя победами. Так что для первого места нам хватило бы и ничьей.
Кроме Украины в финалный турнир уже вышли Хорватия в качестве хозяйки, Словения, Португалия и Финляндия.
Напомним, что Евро-2023 по футзалу U-19 пройдет в хорватском Порече в сентябре этого года. Действующим и двукратным чемпионом является сборная Испании.
Напомним, что 25 марта на Уэмбли состоится матч Украина - Англия в рамках отбора на Евро-2024.