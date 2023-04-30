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Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска представителей стран-агрессоров

Накануне россиянам и белорусам разрешили принять участие в мировом первенстве.
Сегодня, 14:27
Украина будет бойкотировать ЧМ-2023 по дзюдо / Getty Images
Украина будет бойкотировать ЧМ-2023 по дзюдо / Getty Images

Сборная Украины отреагировала на решение Международной федерации дзюдо о допуске на чемпионат мира-2023 российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Главный тренер национальной команды Виталий Дуброва сообщил, что украинцы будут бойкотировать мировое первенство.

"Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли.

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Сначала увидели заявление Международной федерации дзюдо, о допуске, традиционные "мостики к миру", то есть как всегда пишут: "рады приветствовать спортсменов из россии и беларуси на чемпионате мира. Продолжается олимпийский отбор, и все спортсмены должны быть в равных условиях".

А где-то минут через 15 появилась заявка так называемой российской команды нейтральных атлетов. А вечером добавили еще и белорусских дзюдоистов - парня и девушку. У нас правило, что могут участвовать в первенстве континента спортсмены из первой сотни, а добавили белоруса и белоруску, не входящих в эту когорту - 215-й и 175-й, кажется.

В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию. Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, с Шойгу фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно никто этого не делал, какая-то формальность", - приводит слова Дубровы Суспільне.

Напомним, что чемпионат мира по дзюдо состоится с 7 по 13 мая в Дохе.

Ранее украинская дзюдистка эмоционально отреагировала на допуск россиян к международным соревнованиям.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дзюдо война с россией Виталий Дуброва

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