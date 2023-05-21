Украинка Оноприенко стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике
Украинка Виктория Оноприенко завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Украинская спортсменка с результатом 33,250 балла стала лучшей в упражнениях с обручем, опередив представительницу Израиля Ади Асю Катц (32,600) и Боряну Калейн из Болгарии (32,250).
Для Оноприенко эта медаль стала первой на континентальных первенствах.
Кроме того, эта награда высшей пробы стала для Украины первой с 2005 года в индивидуальных соревнованиях. 18 лет назад чемпионкой Европы в упражнениях с лентой становилась Наталья Годунко.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике
Упражнения с обручем. Финал
- Виктория Оноприенко (Украина) - 33,250
- Ади Ася Катц (Израиль) - 32,600
- Боряна Калейн (Болгария) - 33,250
Ранее сборная Украины также завоевала серебро в командном первенстве на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.