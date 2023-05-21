Украинка Оноприенко стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике

Это золото стало первым для Украины в индивидуальных упражнениях с 2005 года.

Украинка Виктория Оноприенко завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

Украинская спортсменка с результатом 33,250 балла стала лучшей в упражнениях с обручем, опередив представительницу Израиля Ади Асю Катц (32,600) и Боряну Калейн из Болгарии (32,250).

Для Оноприенко эта медаль стала первой на континентальных первенствах.

Кроме того, эта награда высшей пробы стала для Украины первой с 2005 года в индивидуальных соревнованиях. 18 лет назад чемпионкой Европы в упражнениях с лентой становилась Наталья Годунко.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике

Упражнения с обручем. Финал

Виктория Оноприенко (Украина) - 33,250 Ади Ася Катц (Израиль) - 32,600 Боряна Калейн (Болгария) - 33,250

Ранее сборная Украины также завоевала серебро в командном первенстве на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.