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Украина отменила бойкот соревнований, где россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом

Министерство молодежи и спорта отказалось от абсолютных ограничений для украинских спортсменов.
Вчера, 23:11
Украина отменила бойкот соревнований, где страны-агрессоры представлены в нейтральном статусе / Getty Images
Украина отменила бойкот соревнований, где страны-агрессоры представлены в нейтральном статусе / Getty Images

Украинским спортсменам разрешили участвовать в международных соревнованиях, если россияне и белорусы были допущены к ним под нейтральным флагом.

Министерство молодежи и спорта Украины представило новую версию приказа о бойкоте соревнований, где присутствуют представители стран-агрессоров.

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Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Минмолодежьспорта.

Теперь для украинцев запрещено участие только в международных соревнованиях, где выступают "спортсмены, представляющие российскую федерацию и/или республику беларусь под своими национальными флагами, и/или используя собственную национальную символику, и/или своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к российской федерации и республике беларусь".

Напомним, ранее стало известно, что россия и беларусь не получили официальных приглашений от МОК на Олимпиаду-2024 в Париже, но их спортсмены еще могут быть допущены к участию в нейтральном статусе.


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