"Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника

Украинский боксер рассказал, зачем ему поединок с Деонтеем Уайлдером.
Сегодня, 19:25       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о потенциальном бое против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

Украинский боксер подтвердил готовность ко встрече в ринге с американцем, заявив, что хочет иметь в своем послужном списке поединок с одним из лучших бойцов его эпохи.

"Моя команда готовит бой в 2026 году. Я хочу драться с Деонтеем Уайлдером. Я хочу этот бой. Думаю, что Деонтей тоже. Так что погнали.

Уайлдер - это одно из самых больших имен в супертяжелом весе. Это топ-боец последних десяти лет. Для меня это отличный бой", - сказал Усик в комментарии The Ring.

Предварительно поединок Усика и Уайлдера планируют организовать в конце апреля или начале мая в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

Отметим, также Усик сообщил, сколько боев еще собирается провести.

