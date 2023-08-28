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Кто хозяин лицензионного казино Космолот?

Когда речь заходит о наиболее популярных интернет-казино Украины, первым делом вспоминается Cosmolot, реклама которого заполонила все сетевое пространство.
Сегодня, 14:29

Если верить отзывам пользователей, это казино отличается надежностью и честностью с клиентами, а также предлагает широкий выбор слотов и рулеток от международных провайдеров. Но как обстоят дела с разрешением на ведение работы и в чем заключаются особенности компании? Давайте узнаем.

Космолот: что известно о бренде

На сегодня известно, что Cosmolot — это первая компания, которая получила официальное разрешение на организацию и ведение деятельности в сфере азартных игр казино в сети интернет. Лицензия была выдана КРАИЛ 02.02.2021 сроком на пять лет. ТМ «Космолот» также считается эталоном надежности и безопасности среди других онлайн-казино, так как обеспечивает защиту личных данных использованием нескольких сложных шифровальных систем.

Среди основных характеристик казино необходимо отметить:

  • бонус для новых игроков — есть;
  • лицензия — выдана КРАИЛ;
  • пополнение — гривневые банковские карты MasterCard и Visa;
  • площадки — официальный сайт (cosmolot.ua) и приложение для смартфонов;
  • виды игр — рулетка, слоты, кено, карточные и настольные игры;
  • количество игр — около 1000;
  • провайдеры — 58 международных провайдеров;
  • оригинальные игры — есть;
  • минимальный депозит — от 50 грн;
  • минимальное выведение — не менее 100 грн;
  • сумма минимальной ставки — 1 копейка;
  • бонусные предложения — турниры и квесты с призовым фондом, который разделяется на несколько человек.

Среди преимуществ Космолот называют широкий ассортимент игр, быстрое выведение средств в полном размере и простую регистрацию. Также пользователям онлайн-казино потребуется пройти верификацию. Это позволит компании удостовериться в правдивости данных, которые игрок указал при регистрации, а также защитить пользователей от мошенников.

Кто является хозяином Cosmolot?

Торговая марка «Космолот» принадлежит компании «Спейсикс». Именно на ее имя была выдана лицензия на право организации и проведения азартных игр казино в Интернете. Основателем ООО «Спейсикс» является Сергей Потапов.

Компания предупреждает о необходимости ответственного отношения к играм во избежание развития игровой зависимости.


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