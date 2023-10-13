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Экс-игрока НФЛ подозревают в убийстве собственной матери

Серхио Браун попал в трешовую историю.
Вчера, 21:49
Серхио Браун
Серхио Браун

Экс-игрок нескольких клубов НФЛ Серхио Браун имеет серьезные проблемы с законом.

Как сообщает издание TMZ, Брауна арестовали по подозрению в убийстве собсвтенной матери.

Тело 73-летней Миртл Браун было обнаружено в середине сентября рядом с ее домом. Экспертиза установила, что женщину было убито.

Серхио выехал в Мексику, но по требованию США его было экстрадировано обратно. Во время экстрадиции бывший игрок в американский футбол жаловался, что его похищают и устроил драку в аеропорту.

Брауна арестовали и увезли в тюрьму Сан-Диего. Представители правоохранительных органов сообщили, что Серхио арестовали по подозрению в убийстве первой степени.

Отметим, что американец завершил карьеру в 2016 году, а выступал за Баффало Биллс, Нью-Ингленд Пэтриотс, Индианаполис Колтс и Джексонвиль Ягуарс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: убийство НФЛ

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