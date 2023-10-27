Украинка Винник завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе

Еще две украинские спортсменки стали призерками мирового первенства.

Украинки завоевали три медали на молодежном чемпионате мира-2023 по борьбе, который проходит в столице Албании Тиране.

Соломия Винник стала чемпионкой мира в категории до 59 килограмм, одолев в финальной схватке японскую спортсменку Сену Нагамото.

Также бронзовые награды завоевали Манола Скобельская и Анастасия Алпеева. Первая в категории до 68 килограмм в бронзовом противостоянии победила Вусалу Парфянович, представленную в нейтральном статусе, а вторая в категории до 76 кг килограмм взяла верх над Нодокой Ямамото из Японии.

🤼‍♀️⚡️🇺🇦Маємо перші нагороди, й одразу три за один день змагань, на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби U-23 в (Албанії).



🥇Соломія Винник (-59 кг)

🥉Манола Скобельська (-68 кг)

🥉Анастасія Алпєєва (-76 кг).



📸Ukrainian Wrestling Association / UWW#Націяпереможців #НОК pic.twitter.com/F7bBuyVUYe — НОК України (@OlympicUA) October 26, 2023

Ранее сообщалось, что Беленюк завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

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