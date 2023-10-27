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Украинка Винник завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе

Еще две украинские спортсменки стали призерками мирового первенства.
Сегодня, 08:59
Соломия Винник / facebook.com/ukrwrestling
Соломия Винник / facebook.com/ukrwrestling

Украинки завоевали три медали на молодежном чемпионате мира-2023 по борьбе, который проходит в столице Албании Тиране.

Соломия Винник стала чемпионкой мира в категории до 59 килограмм, одолев в финальной схватке японскую спортсменку Сену Нагамото.

Также бронзовые награды завоевали Манола Скобельская и Анастасия Алпеева. Первая в категории до 68 килограмм в бронзовом противостоянии победила Вусалу Парфянович, представленную в нейтральном статусе, а вторая в категории до 76 кг килограмм взяла верх над Нодокой Ямамото из Японии.

Ранее сообщалось, что Беленюк завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борьба чемпионат мира молодежный чемпионат мира

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