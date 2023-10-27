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Украинка отказалась от фото с россиянкой-"нейтралкой" после победы на чемпионате мира по борьбе

Представительница страны-агрессора поддерживала войну, но была допущена к соревнованиям.
Сегодня, 13:58
Соломия Винник / UWW
Соломия Винник / UWW

Украинка Соломия Винник проигнорировала совместное фото с россиянкой после своей победы на молодежном чемпионате мира-2023 по борьбе, который проходит в столице Албании Тиране.

Накануне украинская спортсменка завоевала золото мирового первенства в весовой категории до 59 килограммов, одолев в финальной схватке японку Сену Нагамато.

UWW
UWW

Бронзовая медаль досталась россиянке Анастасии Сидельниковой, прикрывающейся "нейтральным" статусом. При этом отмечается, что эта представительница страны-агрессора поддерживала войну против Украины, но была допущена к соревнованиям.

UWW
UWW

После церемонии награждения, когда прозвучал гимн Украины, Винник сразу покинула подиум, отказавшись от совместного фото с призерами, среди которых была представительница россии.

Напомним, что бронзовыми призерками молодежного чемпионата мира по борьбе также стали украинки Манола Скобельская и Анастасия Алпеева.

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