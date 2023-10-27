Украинка отказалась от фото с россиянкой-"нейтралкой" после победы на чемпионате мира по борьбе
Украинка Соломия Винник проигнорировала совместное фото с россиянкой после своей победы на молодежном чемпионате мира-2023 по борьбе, который проходит в столице Албании Тиране.
Накануне украинская спортсменка завоевала золото мирового первенства в весовой категории до 59 килограммов, одолев в финальной схватке японку Сену Нагамато.
Бронзовая медаль досталась россиянке Анастасии Сидельниковой, прикрывающейся "нейтральным" статусом. При этом отмечается, что эта представительница страны-агрессора поддерживала войну против Украины, но была допущена к соревнованиям.
После церемонии награждения, когда прозвучал гимн Украины, Винник сразу покинула подиум, отказавшись от совместного фото с призерами, среди которых была представительница россии.
Українська борчиня Соломія Винник виграла молодіжний Чемпіонат світу— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) October 26, 2023
Після нагородження вона відмовилася від фотосесії з бронзовою призеркою - росіянкою Сидельниковою
Сидельникова підтримувала агресію рф проти України, але її все одно допустили до змагань
Відео: Роман Павлов pic.twitter.com/T7iAQlSW8d
Напомним, что бронзовыми призерками молодежного чемпионата мира по борьбе также стали украинки Манола Скобельская и Анастасия Алпеева.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!