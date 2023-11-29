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Расписание и результаты женской сборной Украины на Чемпионате мира по гандболу

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Сегодня, 20:41
Женская сборная Украины по гандболу
Женская сборная Украины по гандболу

В Дании, Норвегии и Швеции с 29 ноября по 16 декабря пройдет женский чемпионат мира по гандболу.

Украинская команда также отправилась на данный турнир, попав в квартет с Испанией, Казахстаном и Бразилией.

Вашему вниманию результаты и расписание сборной Украины на этом турнире.

Календарь женской сборной Украины на Чемпионате мира по гандболу

  • Украина - Бразилия 20:35
  • 1 декабря, 21:30: Испания - Украина
  • 3 декабря: Украина - Казахстан

Отметим, что для сборной Украины это первое участие на женском ЧМ по гандболу с 2009 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина гандбол чемпионат мира

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