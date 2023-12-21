Игрок сборной Украины по футзалу раскрыл секрет высокой результативности команды
Игрок сборной Украины по футзалу Даниил Абакшин высказался после квалификации на ЧМ-2024.
- Сборная Украины стала самой результативной командой по отбору с 32 голами. В чем секрет?
- Потому что в каждой игре команда не останавливалась и хотела забивать до последних секунд матча, несмотря на результат.
- Можете выделить самый трудный матч этого отбора? Почему он?
- Наверное, последний, потому что он был и решающий, и немного результат во втором тайме начал сокращаться. По всем компонентам, точно последний.
- На чемпионате Европы 2022 года вы достались полуфинала. Какие ставите перед собой задачи на чемпионате мира?
– Тренеры поставят перед самим форумом задачи и цели, а пока еще много времени до этого.
Напомним, что Украина набрала 13 очков и заняла первое место в группе, получив прямую путевку на ЧМ-2024.
Источник: Football.ua
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