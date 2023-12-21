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Игрок сборной Украины по футзалу раскрыл секрет высокой результативности команды

Представитель "желто-синих" поделился эмоциями от квалификации на Мундиаль.
Сегодня, 16:22
Даниил Абакшин / futsal.com.ua
Даниил Абакшин / futsal.com.ua

Игрок сборной Украины по футзалу Даниил Абакшин высказался после квалификации на ЧМ-2024.

- Сборная Украины стала самой результативной командой по отбору с 32 голами. В чем секрет?

- Потому что в каждой игре команда не останавливалась и хотела забивать до последних секунд матча, несмотря на результат.

- Можете выделить самый трудный матч этого отбора? Почему он?

- Наверное, последний, потому что он был и решающий, и немного результат во втором тайме начал сокращаться. По всем компонентам, точно последний.

- На чемпионате Европы 2022 года вы достались полуфинала. Какие ставите перед собой задачи на чемпионате мира?

– Тренеры поставят перед самим форумом задачи и цели, а пока еще много времени до этого.

Напомним, что Украина набрала 13 очков и заняла первое место в группе, получив прямую путевку на ЧМ-2024.

Источник: Football.ua

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