"Нет слов, чтобы описать, насколько мы ненавидим россиян": Рыжикова про массовый обстрел Украины

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова прокомментировала утренний обстрел Украины.

Спортсменка опубликовала пост в Instagram, в котором передала свои эмоции.

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"Сегодня проснулась от звуков взрывов, российские ракеты попали в роддом, торговый центр и жилые дома.

Массированный ракетный удар по Украине: Днепр, Киев, Львов, Одесса, Харьков. Много убитых и раненых.

Нет слов, чтобы описать, насколько сильно мы ненавидим россиян", - написала Рыжикова, прикрепив фото роддома в ее городе Днепр, в который попала российская ракета.

Ранее Долгополов осудил ракетный обстрел Украины.

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