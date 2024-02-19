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Бронза Билодид и еще две украинские медали: результаты грендслэма по дзюдо в Баку

Мужская сборная, увы, осталась без наград.
Сегодня, 09:44
Дарья Билодид / Getty Images
Дарья Билодид / Getty Images

В воскресенье, 18 февраля, в Баку завершился турнир по дзюдо серии Грендслэм.

На турнирах этой серии спортсмены могут зарабатывать квалификационные баллы, необходимые для квалификации на Олимпиаду в Париже.

Мужская сборная Украины осталась без медалей, зато женская сумела выбороть три комплекта.

Дарья Билодид провела первый турнир за полгода и сразу выборола бронзу. Также в последний день медали сумели получить Елизавета Литвиненко и Юлия Курченко.

По итогам турнира Украина с тремя медалями оказалась на 13-й строчке медального зачета.

Также ранее сборная Украины сумела попасть в топ-5 медального зачета ЧЕ по борьбе.

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