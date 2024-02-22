НОК Украины обратился к Всемирному союзу тхэквондо из-за допуска россиян на турнир в Болгарии

НОК Украины обратился к Всемирному и Европейскому союзу тхэквондо в связи с грубым нарушением рекомендаций МОК.

Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация тхэквондо Украины снова обратились к Всемирному тхэквондо (WT) и Европейскому союзу тхэквондо (ETU).

Это связано с тем, что на Европейский квалификационный турнир в Софии (Болгария) были допущены спортсмены из России, поддерживающие войну в Украине. Среди них Максим Храмцов, Полина Хан и Татьяна Минина.

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В письме указывается на их поддержку войны. Например, Храмцов высказывал поддержку Путину и использовал символ Z в соцсетях, Минина ставила лайки под постами в поддержку военной агрессии против Украины, а Хан показала поддержку российской агрессии в Instagram.

Допуск этих спортсменов противоречит решениям и рекомендациям МОК от 28 марта 2023 года и 08 декабря 2023 года. Согласно этим документам, таким спортсменам не разрешено участвовать в международных соревнованиях, включая отборочные на ОИ Париж-2024.

Позиция Украины остается непоколебимой: при продолжающемся геноциде украинского народа со стороны российских и белорусских войск, спортсменам из этих стран должно быть запрещено участвовать в международных соревнованиях под любым статусом, включая нейтральный.

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