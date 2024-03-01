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Не МЮ единым: Глейзеры стали одними из худших владельцев клубов в НФЛ

В родной стране бизнесмены еще меньше заботятся о команде.
Сегодня, 12:55
Аврам Глейзер / Getty Images
Аврам Глейзер / Getty Images

Ассоциация игроков НФЛ (NFPLA) назвала Глейзеров одними из худших владельцев клубов НФЛ, пишет The Mirror.

Ассоциация составила рейтинг владельцев на основе отзывов игроков, Глейзеры заняли 29-е место из 32-х.

Отметим, что американских бизнесменов критикуют и за их инвестиции в МЮ, но как оказалось, в США они ведут бизнес еще хуже.

Игроки Тампа Бей Бакканирс пожаловались на ужасное состояние помещений. В раздевалках постоянно грязно и воняет, повсюду заводятся насекомые, а душевые покрыты плесенью.

"Владелец клуба Джоэл Глейзер занимает 29-е место в лиге, когда речь идет о готовности инвестировать в инфраструктуру, и причина такой оценки отражена в данных, собранных по всем категориям. Игроки описали раздевалку как "нечистую" и "вонючую", и даже отметили, что постоянно видять насекомых в душевых. Респонденты также описали командную сауну как "грязную", "маленькую" и "сломанную".

Молодые игроки должны иметь соседей по комнате во время рабочих поездок, если только они не платят команде почти 2000 долларов за собственную комнату за сезон. У них есть детская комната, но семьи игроков платят 90 долларов за ребенка, тогда как большинство других команд предлагают услугу бесплатно.

Устаревшие помещения - это одно, но предоставление чистых душевых и рабочих мест, а также отсутствие необходимости платить за собственный номер в отеле во время рабочих поездок должны быть основными стандартами для многомиллиардного профессионального спортивного предприятия", - говорится в отчете NFPLA.

Глейзерам удалось избежать последнего места лишь благодаря тому, что игроки позитивно отозвались о тренерском штабе клуба, что дало несколько пунктов к окончательной оценке.

Ранее также сообщалось, что легенда МЮ мечтает возглавить бывший клуб.

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