iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда МЮ мечтает когда-нибудь возглавить свой бывший клуб

Уэйн Руни имеет большие планы на свою карьеру.
Сегодня, 10:05
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Уэйн Руни заявил, что мечтает когда-нибудь возглавить Манчестер Юнайтед или Эвертон.

Напомним, что форвард защищал цвета обоих клубов, а после завершения карьеры решил начать тренировать.

Уэйн успел поработать в Дерби Каунти, Ди Си Юнайтед и Бирмингеме, несмотря на неплохие результаты ранее, во главе "синих" тренер одержал всего две победы в пятнадцати матчах и был уволен.

"Тренировать Манчестер Юнайтед или Эвертон – это цель. Это классная работа, которую хочется получить. Но это процесс это процесс, через эти этапы нужно пройти и вернуться на нужный путь. Хочу вернуться к тренерской работе, чтобы в ближайшие десять лет, надеюсь, оказаться в положении, когда я смогу претендовать на работу в таких клубах.

Я точно хочу вернуться к работе тренером. Случившееся в Бирмингеме – это неудача, но я боец. Хочу вернуться. Быть уволенным – часть работы тренера. Вопрос в том, справишься ли ты с этим. У меня было время, чтобы подумать и сделать все, чтобы в следующий раз все сложилось хорошо", - цитирует Руни ESPN.

Ранее также сообщалось, что бывший капитан Ливерпуля навестил команду Формулы 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни

Статьи по теме

Руни признался, что в юности имел большие проблемы с алкоголем Руни признался, что в юности имел большие проблемы с алкоголем
Руни: Если Гвардиола позовет ассистентом, пойду пешком Руни: Если Гвардиола позовет ассистентом, пойду пешком
"Бой на Олд Траффорд - огромное событие": Именитый промоутер оценил возможный дебют Руни в боксе "Бой на Олд Траффорд - огромное событие": Именитый промоутер оценил возможный дебют Руни в боксе
"Он хочет немного большего": Руни сравнил Месси с Роналду "Он хочет немного большего": Руни сравнил Месси с Роналду
Помочь журналистам

Видео

Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии
Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: 7-й этап постарается стартовать со второй попытки
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Другие12:55
Не МЮ единым: Глейзеры стали одними из худших владельцев клубов в НФЛ
НБА12:32
Крис Пол был близок к обмену в Майами в 2011 году
Европа12:27
Болельщик Марселя передал мошенникам 15 000 евро, но уверен, что его обманул президент клуба
Европа12:07
"Пожалуйста, не надо": президент Наполи рассказал, как он едва не приобрел Холанда
Европа11:55
Ливерпуль нацелился на защитника австрийского клуба
Европа11:53
Президент Ла Лиги: Гринвуд - отличный игрок, который должен остаться в Испании
Европа11:32
Дайер станет игроком Баварии на постоянной основе
Европа11:20
Сарри уже летом может снова остаться без работы
НБА10:59
Уэстбрук планирует построить почти 200 доступных домов в Лос-Анджелесе
10:57
ADIDAS запускає лінійку кросівок SUPERNOVA, створену для максимального комфорту бігунів
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK