Легенда МЮ мечтает когда-нибудь возглавить свой бывший клуб

Уэйн Руни заявил, что мечтает когда-нибудь возглавить Манчестер Юнайтед или Эвертон.

Напомним, что форвард защищал цвета обоих клубов, а после завершения карьеры решил начать тренировать.

Уэйн успел поработать в Дерби Каунти, Ди Си Юнайтед и Бирмингеме, несмотря на неплохие результаты ранее, во главе "синих" тренер одержал всего две победы в пятнадцати матчах и был уволен.

"Тренировать Манчестер Юнайтед или Эвертон – это цель. Это классная работа, которую хочется получить. Но это процесс это процесс, через эти этапы нужно пройти и вернуться на нужный путь. Хочу вернуться к тренерской работе, чтобы в ближайшие десять лет, надеюсь, оказаться в положении, когда я смогу претендовать на работу в таких клубах.

Я точно хочу вернуться к работе тренером. Случившееся в Бирмингеме – это неудача, но я боец. Хочу вернуться. Быть уволенным – часть работы тренера. Вопрос в том, справишься ли ты с этим. У меня было время, чтобы подумать и сделать все, чтобы в следующий раз все сложилось хорошо", - цитирует Руни ESPN.

Ранее также сообщалось, что бывший капитан Ливерпуля навестил команду Формулы 1.

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