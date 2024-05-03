Президент Кардинал-Ровно забрал команду с поля после незачитанного гола

В пятницу, 3 мая, Аврора встретилась с Кардинал-Ровно в рамках полуфинала Кубка Украины по футзалу.

Во время игры гости отличились забитым мячом, однако соперники попросили пересмотреть данный эпизод.

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Судьи пошли смотреть повтор, а после принятия решения мяч в игру ввел голкипер Кардиналу, хотя должны были вводить игроки Авроры из-за боковой. Атака завершилась голом, и киевляне решили воспользоваться своим правом на просмотр повтора.

После этого арбитры приняли правильное решение отменить взятие ворот, которое и не понравилось представителям номинальных хозяев.

Ввиду этого, президент клуба из Ровно увел свою команду с поля.

На ISPORT доступна видеотрансляция матча Аврора - Кардинал-Ровно.

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