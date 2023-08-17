iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ХИТ - обладатель Суперкубка Украины по футзалу

В матче за трофей был повержен Кардинал-Ровно.
Сегодня, 21:27
ХИТ
ХИТ

Сегодня, 17 августа, состоялся матч за суперкубок Украины по футзалу. В матче за трофей встретились ХИТ из Киева и Кардинал-Ровно.

Номинальные хозяева добыли победу в этом матче со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме. Их авторами стали Чернявский, открывший счет на 21 минуте и Абакшин, установивший финальный счет на 36 минуте.

Отметим, что столичный коллектив выиграл чемпионат прошлого сезона, а ровненская команда - Кубок. Также стоит сказать, что матч начался с опозданием и прерывался из-за воздушных тревог.

ХИТ - Кардинал-Ровно 2:0

Голы: Чернявский, 21, Абакшин, 36.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футзал Суперкубок Украины Кардинал-Ровно Хит

Статьи по теме

Ураган победил ХИТ и сравнял счет финальной серии Экстра-лиги Ураган победил ХИТ и сравнял счет финальной серии Экстра-лиги
Женская сборная Украины по футзалу завоевала серебро чемпионата Европы Женская сборная Украины по футзалу завоевала серебро чемпионата Европы
Женская сборная Украины по футзалу прошла в финал Чемпионата Европы Женская сборная Украины по футзалу прошла в финал Чемпионата Европы
Рейтинг УЕФА по футзалу: Украина занимает 8-е место Рейтинг УЕФА по футзалу: Украина занимает 8-е место
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Лига конференций23:23
Стал известен соперник Динамо в решающей стадии квалификации Лиги конференций
Футбол23:17
Определился соперник Днепра-1 в последней стадии отбора Лиги конференций
Футбол22:52
Днепр-1 вылетел в Лигу конференций, не сумев победить Славию
Лига конференций22:50
Динамо в серии послематчевых пенальти оказалось сильнее Ариса
Футбол22:42
Артета: У Арсенала на каждой позиции нет основных игроков
Киберспорт22:31
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа22:22
Челси хочет усилится хавбеком Ноттингем Форест
Футбол22:18
Интер нацелился на еще одного игрока Баварии
21:44
Экстра-лига по футзалу: расписание и результаты матчей
Киберспорт21:35
Gamers8 2023: NaVi сыграют с Vitality
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK