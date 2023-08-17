ХИТ - обладатель Суперкубка Украины по футзалу
В матче за трофей был повержен Кардинал-Ровно.
Сегодня, 17 августа, состоялся матч за суперкубок Украины по футзалу. В матче за трофей встретились ХИТ из Киева и Кардинал-Ровно.
Номинальные хозяева добыли победу в этом матче со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме. Их авторами стали Чернявский, открывший счет на 21 минуте и Абакшин, установивший финальный счет на 36 минуте.
Отметим, что столичный коллектив выиграл чемпионат прошлого сезона, а ровненская команда - Кубок. Также стоит сказать, что матч начался с опозданием и прерывался из-за воздушных тревог.
ХИТ - Кардинал-Ровно 2:0
Голы: Чернявский, 21, Абакшин, 36.