ХИТ - обладатель Суперкубка Украины по футзалу

В матче за трофей был повержен Кардинал-Ровно.

Сегодня, 17 августа, состоялся матч за суперкубок Украины по футзалу. В матче за трофей встретились ХИТ из Киева и Кардинал-Ровно.

Номинальные хозяева добыли победу в этом матче со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме. Их авторами стали Чернявский, открывший счет на 21 минуте и Абакшин, установивший финальный счет на 36 минуте.

Отметим, что столичный коллектив выиграл чемпионат прошлого сезона, а ровненская команда - Кубок. Также стоит сказать, что матч начался с опозданием и прерывался из-за воздушных тревог.

ХИТ - Кардинал-Ровно 2:0

Голы: Чернявский, 21, Абакшин, 36.