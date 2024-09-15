Украина - Аргентина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2024 по футзалу 15.09.2024

В воскресенье, 15 сентября, в Ташкенте (Узбекистан) состоится матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2024 по футзалу между сборными Украины и Аргентины.

Будущий соперник "желто-синих" считается одним из фаворитов турнира: в 2021 году аргентинцы стали серебряными призерами, а в 2016 году - победителями.

В рамках подготовки к ЧМ-2024 украинцы обыграли Коста-Рику (4:0), Кубу (7:0), Португалию (6:3) и Саудовскую Аравию (8:3), а также сыграли вничью с Ливией (2:2)

Матч Украина - Аргентина будет сыгран в Ташкенте на Хумо Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Аргентина

Трансляция матча Украина - Аргентина будет доступна в этой новости 15 сентября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 18:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет Суспільне на разных платформах (региональные каналы, сайт, YouTube-канал).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира 2024 года по футзалу.

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