iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Нидерланды - Украина: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу 24.09.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской национальной футзальной команды.
Сегодня, 13:13
Нидерланды - Украина: онлайн-трансляция матча / Getty Images
Нидерланды - Украина: онлайн-трансляция матча / Getty Images

Во вторник, 24 сентября, сборная Украины сыграет с Нидерландами в 1/8 финала чемпионата мира-2024 по футзалу, который проходит в Узбекистане.

Команда Александра Косенко заняла второе место в группе, уступив победителю квартета Аргентине (1:7) и одержав победы над Анголой (7:2) и Афганистаном (4:1).

Нидерланды также финишировали вторыми на групповом этапе после Парагвая, обыграв его со счетом 5:2, а также завершив вничью поединки против Узбекистана (3:3) и Коста-Рики (2:2).

Матч Нидерланды - Украина будет сыгран в Ташкенте на Хумо Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Украина

Трансляция матча Нидерланды - Украина будет доступна в этой новости 24 сентября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире будут транслировать платформы Суспільне Спорт (диджитал, региональные каналы, YouTube-канал, сайт).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех матчей чемпионата мира-2024 по футзалу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: онлайн чемпионат мира по футзалу сборная Украины по футзалу онлайн-трансляция видео онлайн-трансляция сборная нидерландов по футзалу

Статьи по теме

ЧМ-2024 по футзалу: стартуют матчи 1/8 финала - Украина встретится с Нидерландами ЧМ-2024 по футзалу: стартуют матчи 1/8 финала - Украина встретится с Нидерландами
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Нидерландами в 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Нидерландами в 1/8 финала
Динамо - Лацио: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Динамо - Лацио: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Европы14:27
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы
Украина14:00
"Настоящие мужчины": Суркис оценил трансферы Герреро и Себальоса в Динамо
Бокс13:55
"Вызовут большой ажиотаж": Экс-тренер Джошуа рассказал, с кем ему еще можно устроить два больших боя
13:13
Нидерланды - Украина: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу
Украина13:05
Бондаренко получит дебютный вызов в сборную Украины
Олимпийские игры12:45
"Мы с Верняевым не можем потянуть целую команду": Ковтун - о выступлении украинских гимнастов на Олимпиаде-2024
Европа12:23
Появился неожиданный претендент на Осимхена
Бокс12:21
"Совсем другой парень": Тренер Дюбуа объяснил, почему тот может победить Усика в реванше
12:00
ЧМ-2024 по футзалу: стартуют матчи 1/8 финала - Украина встретится с Нидерландами
11:58
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Нидерландами в 1/8 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK