Нидерланды - Украина: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу 24.09.2024

Во вторник, 24 сентября, сборная Украины сыграет с Нидерландами в 1/8 финала чемпионата мира-2024 по футзалу, который проходит в Узбекистане.

Команда Александра Косенко заняла второе место в группе, уступив победителю квартета Аргентине (1:7) и одержав победы над Анголой (7:2) и Афганистаном (4:1).

Нидерланды также финишировали вторыми на групповом этапе после Парагвая, обыграв его со счетом 5:2, а также завершив вничью поединки против Узбекистана (3:3) и Коста-Рики (2:2).

Матч Нидерланды - Украина будет сыгран в Ташкенте на Хумо Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Украина

Трансляция матча Нидерланды - Украина будет доступна в этой новости 24 сентября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире будут транслировать платформы Суспільне Спорт (диджитал, региональные каналы, YouTube-канал, сайт).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех матчей чемпионата мира-2024 по футзалу.

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