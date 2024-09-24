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Лидер сборной Украины по футзалу - о матче с Нидерландами на ЧМ: Сколько хейта они принесли в нашу душу

Петр Шотурма серьезно настроен на матч 1/8 финала ЧМ по футзалу.
Сегодня, 14:55
Петр Шотурма / Getty Images
Петр Шотурма / Getty Images

Национальная сборная Украины по футзалу сегодня, 24 сентября, сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира, где соперниками "сине-желтых" станет сборная Нидерландов.

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Универсал Петр Шотурма поделился ожиданиями от предстоящего поединка, вспомнив матч против Нидерландов на Евро-2022, где наша команда уступила 3:2.

Просто вспомнить первый матч, который мы сыграли – сколько они принесли хейту в нашу душу. Знаешь, сколько у нас обиды на них и сколько злобы будет, когда будем выходить на этот матч?", - цитирует футболиста Ассоциация футзала Украины.

Напомним, Украина квалифицировалась в плей-офф со второго места своей группы. Наши ребята уступили Аргентине, но обыграли Анголу и Афганистан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футзал Петр Шотурма

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