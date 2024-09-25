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Джокер Мельник и шедевральный ассист Сухова: обзор матча Нидерланды – Украина на ЧМ по футзалу

Дубль Мельника и гол Зварыча принесли победу подопечным Косенко.
Сегодня, 08:20
Нидерланды - Украина / Getty Images
Нидерланды - Украина / Getty Images

Национальная сборная Украины по футзалу в тяжелом матче одолела команду Нидерландов (3:1). Подопечные Александра Косенко пробились в 1/4 финала чемпионата мира.

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Украинцы активнее начали поединок, что принесло свои плоды в середине первой половины игры. Михаил Зварыч открыл счет после великолепной комбинации "сине-желтых" поразив уже пустые ворота.

Во втором тайме Нидерланды действовали гораздо активнее. "Оранжевые" усилиями Саида Бузамбу заставили капитулировать нашего Александра Сухова, сравнив счет. Однако уже через минуту Сухов выдал хороший ассист на Мельника, который снова вывел Украину вперед. Впоследствии тот же Мельник удвоил преимущество нашей команды, установив окончательный счет.

Видео голов и обзор матча Нидерланды - Украина:

Нидерланды - Украина 1:3

Голы: Бузамбу, 29 – Зварыч, 9, Мельник, 31, 40

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футзал

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