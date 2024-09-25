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Косенко - о матче с Нидерландами на ЧМ по футзалу: Благодарен ребятам, что выдержали напряжение

Главный тренер доволен игрой своих подопечных.
Сегодня, 10:45
Александр Косенко / Getty Images
Александр Косенко / Getty Images

Национальная сборная Украины по футзалу в тяжелом матче одолела команду Нидерландов (3:1). Подопечные Александра Косенко пробились в 1/4 финала чемпионата мира.

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Главный тренер "сине-желтых" подвел итоги победной игры, похвалив своих подопечных:

"Очень ответственный матч. Может, где-то не очень зрелищный, но очень напряженный. Благодарен ребятам, выдержавшим напряжение 1/8 финала чемпионата мира. Было действительно тяжело, Нидерланды - очень хорошая, крепкая и техническая команда. Очень хорошо, что проявили характер, это очень важно для будущего.

Очень важно - в предыдущих матчах после пропущенных голов мы сразу проседали и пропускали. Хорошо, что сегодня мы и этот удар выдержали – это очень важно и для результата, и для нашей команды, для уверенности в будущем", - сказал Косенко в эфире Суспильного.

Напомним, в 1/4 финала сборная Украины встретится с победителем пары Испания - Венесуэла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футзал Александр Косенко

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