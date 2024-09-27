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Травмированный лидер сборной Украины планирует сыграть с Венесуэлой на ЧМ-2024

Травма Михаила Зварыча оказалась не очень серьезной, поэтому он готовится к четвертьфинальному поединку.
Сегодня, 10:37
Михаил Зварыч / Getty Images
Михаил Зварыч / Getty Images

По ходу первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира-2024 против Нидерландов (3:1) травму получил автор первого гола той встречи Михаил Зварыч.

Как сообщает Суспільне. 31-летний украинец избежал серьезного повреждения, о чем он сам и рассказал.

"Прошли обследование, (травма) оказалась не очень серьезной. Есть большие шансы сыграть в 1/4 финала - очень важный матч, хочется помочь команде", - сказал Зварыч.

"Была сегодня индивидуальная тренировка. Будем смотреть, как все проходит, будет ли боль. Постепенно буду тренироваться. Думаю, все должно быть хорошо. Надеюсь, постепенно буду тренироваться с общей группой - возможно, завтра. Врачи будут смотреть и решать".

Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2024 Украина сыграет с Венесуэлой, которая оказалась сильнее Испании (2:1).

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира 2024 года по футзалу.

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