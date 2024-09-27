Травмированный лидер сборной Украины планирует сыграть с Венесуэлой на ЧМ-2024
По ходу первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира-2024 против Нидерландов (3:1) травму получил автор первого гола той встречи Михаил Зварыч.
Как сообщает Суспільне. 31-летний украинец избежал серьезного повреждения, о чем он сам и рассказал.
"Прошли обследование, (травма) оказалась не очень серьезной. Есть большие шансы сыграть в 1/4 финала - очень важный матч, хочется помочь команде", - сказал Зварыч.
"Была сегодня индивидуальная тренировка. Будем смотреть, как все проходит, будет ли боль. Постепенно буду тренироваться. Думаю, все должно быть хорошо. Надеюсь, постепенно буду тренироваться с общей группой - возможно, завтра. Врачи будут смотреть и решать".
Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2024 Украина сыграет с Венесуэлой, которая оказалась сильнее Испании (2:1).
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