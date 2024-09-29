Украина в результативном матче обыграла Венесуэлу и пробилась в полуфинал ЧМ-2024 по футзалу

"Желто-синие" отправили девять мячей в ворота соперника, который сопротивлялся лишь в первой половине встречи.

В воскресенье, 29 сентября, в Ташкенте прошел четвертьфинальный матч чемпионата мира-2024 по футзалу, в котором сошлись Украина и Венесуэла.

От этой игры можно было всякого ожидать, ведь венесуэльцы на предыдущей стадии умудрились обыграть Испанию, одного из фаворитов турнира.

Но поединок показал, что такие сенсации никак не влияют на украинских игроков - на пятой минуте Даниил Абакшин открыл счет.

Спустя минуту соперник отыгрался, после чего команды обменялись "дуплетами": на голы Шотурмы и Абакшина Венесуэла ответила результативными ударами Виамонте и Видаля.

Еще к перерыву Абакшин успел оформить хет-трик, а Швед поставил точку в первой 20-минутке, сделав счет 5:3.

После отдыха украинцы продолжили доминировать, быстро забив шестой раз. А вскоре красотой отметился Сухов: вратарь прорвался к воротам соперника и нанес точный удар.

Источник: Getty Images

Хоть южноамериканцы и сумели забить четвертый раз, но это был их максимум в этот день. "Желто-синие" вернули преимущество в четыре гола и даже развили его до пяти.

В итоге Украина победила со счетом 9:4 и стала вторым полуфиналистом турнира, впервые с 1996 года. Последним соперником команды Александра Косенко на пути к финалу станет Бразилия, ранее обыгравшая Марокко.

Украина - Венесуэла 9:4

Голы: Абакшин, 5, 16, 18, Шотурма, 14, Швед, 20, Семенченко, 21, Сухов, 27, Чернявский, 32, Микитюк, 38 - М. Франсия, 6, Виамонте, 16, Видаль, 17, Морилло, 30.

Украина: Сухов, Абакшин, Корсун, Мельник, Семенченко.

Замены: Цыпун, Савенко, Жук, Зварыч, Микитюк, Фаренюк, Чернявский, Швед, Шотурма (к).

Венесуэла: Вильялобос, Виамонте, Кабаркас, Карреньо, Санс.

Замены: Васкес, С. Франсия, Морено, Торрес, Брисеньо, Видаль, Морилло (к), М. Франсия, Хименес.

Предупреждения: Швед - Видаль, М. Франсия, Брисеньо.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира-2024 по футзалу.

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