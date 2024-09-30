Голкипер сборной Украины установил интересное достижение на Чемпионате мира по футзалу

Александр Сухов стал первым украинским игроком на своей позиции, который забил гол на подобном уровне.

В рамках четвертьфинала Чемпионата мира по футзалу сборная Украины «уничтожила» Венесуэлу.

Один из голов за подопечных Александра Косенко забил голкипер Александр Сухов. Футзалист отметился седьмым забитым мячом «желто-голубых» в этом поединке.

Сухов стал первым украинским вратарем, который забивал на футзальном Мундиале. До этого наша сборная принимала участие в пяти турнирах.

Отметим, что именно Александр также был признан лучшим игроком поединка по версии FIFA.

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