Лидер сборной Бразилии - о полуфинале на ЧМ по футзалу: Украина имеет отличную команду
Национальная сборная Бразилии по футзалу встретится с Украиной в полуфинале чемпионата мира по футзалу.
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Лидер бразильцев Марлон поделился ожиданиями от предстоящего матча, выделив сильную сторону украинцев:
"У Украины есть отличная команда. Особенно в атаке, мы это увидели в замечательном матче с Венесуэлой. У них высокие и мощные игроки.
Мы уважаем соперника, однако у нас очень сильный состав, сильная команда и у нас есть все, чтобы с хорошей игрой выйти в финал ЧМ", - цитирует Марлона FIFA.
Напомним, матч Бразилия - Украина состоится уже завтра, второго октября. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.
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