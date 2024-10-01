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Лидер сборной Бразилии - о полуфинале на ЧМ по футзалу: Украина имеет отличную команду

Марлон назвал сильные стороны украинцев.
Сегодня, 19:55
Марлон / Getty Images
Марлон / Getty Images

Национальная сборная Бразилии по футзалу встретится с Украиной в полуфинале чемпионата мира по футзалу.

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Лидер бразильцев Марлон поделился ожиданиями от предстоящего матча, выделив сильную сторону украинцев:

"У Украины есть отличная команда. Особенно в атаке, мы это увидели в замечательном матче с Венесуэлой. У них высокие и мощные игроки.

Мы уважаем соперника, однако у нас очень сильный состав, сильная команда и у нас есть все, чтобы с хорошей игрой выйти в финал ЧМ", - цитирует Марлона FIFA.

Напомним, матч Бразилия - Украина состоится уже завтра, второго октября. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футзал марлон

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