Рома и Дженоа опубликовали составы на украинское дерби

Только Руслан Малиновский начнет матч с первых минут.
Сегодня, 21:20       Автор: Андрей Безуглый
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В понедельник, 29 декабря, в Серии А пройдет украинское дерби между Ромой и Дженоа.

В обоих клубах играют футболисты сборной Украины - Артем Довбик в Роме и Руслан Малиновский в Дженоа.

Опыный хавбек выйдет в стартовом составе "грифонов", в то время как Довбик только восстановился после травмы и начнет матч со скамейки запасных.

 

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее также сообщалось, что игроки сборной Украины могут получить звездного партнера.

