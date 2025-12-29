Рома и Дженоа опубликовали составы на украинское дерби

Только Руслан Малиновский начнет матч с первых минут.

В понедельник, 29 декабря, в Серии А пройдет украинское дерби между Ромой и Дженоа.

В обоих клубах играют футболисты сборной Украины - Артем Довбик в Роме и Руслан Малиновский в Дженоа.

Опыный хавбек выйдет в стартовом составе "грифонов", в то время как Довбик только восстановился после травмы и начнет матч со скамейки запасных.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

