Манчестер Сити планирует закрыть трансфер Семеньо в течение двух дней
В Манчестер Сити убеждены, что сумеют завершить трансфер Антуана Семеньо в ближайшее время, пишет Бен Джейкобс.
Ранее уже сообщалось, что ганец дал устное согласие на переход. Журналист подтвердил эту информацию и добавил, что контракт уже согласован.
Сейчас "горожане" обсуждают структуру выплат с Борнмутом. Учитывая, что клууб просто выплатит сумму отступных, это не должно занять много времени.
В Манчестер Сити убеждены, что в течение следующих двух дней трансфер будет завершен.
Подобное убеждение есть и у Борнмута, который понимает, что матч против Челси станет последним для Семеньо в составе "вишен".
Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм также попробует провернуть громкий трансфер.
