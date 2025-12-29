Манчестер Сити планирует закрыть трансфер Семеньо в течение двух дней

В Манчестер Сити убеждены, что сумеют завершить трансфер Антуана Семеньо в ближайшее время, пишет Бен Джейкобс.

Ранее уже сообщалось, что ганец дал устное согласие на переход. Журналист подтвердил эту информацию и добавил, что контракт уже согласован.

Сейчас "горожане" обсуждают структуру выплат с Борнмутом. Учитывая, что клууб просто выплатит сумму отступных, это не должно занять много времени.

В Манчестер Сити убеждены, что в течение следующих двух дней трансфер будет завершен.

Подобное убеждение есть и у Борнмута, который понимает, что матч против Челси станет последним для Семеньо в составе "вишен".

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм также попробует провернуть громкий трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!