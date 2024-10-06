Украина - бронзовый призер чемпионата мира-2024 по футзалу

Подопечные Александра Косенко поиздевались над сборной Франции в матче за третье место, отправив в ворота соперника семь голов.

В воскресенье, 6 октября, в Ташкенте на Хумо Арене в состоялся матч за третье место чемпионата мира-2024 по футзалу, в котором сошлись Украина и Франция.

С самого начала французы решили играть очень жестко. Конечно, судьи фиксировали нарушения, но это не спасло Николая Микитюка, который не смог продолжить встречу из-за повреждения ноги.

На фолы соперника "желто-синие" отвечали атаками, одна из которых в середине первого тайма завершилась голом. Французский вратарь выскочил на Игоря Корсуна, но капитан покатил мяч под удар Игорю Чернявскому, который поразил полупустые ворота.

За первые две минуты второго периода украинцы собрали два фола, словно судьи стали трактовать моменты как-то по-другому. Но на это подопечные Александра Косенко ответили вторым голом. Ростислав Семенченко навесил с фланга, а Михаил Зварыч головой замкнул подачу.

Источник: Getty Images

И сразу после этого произошел самый странный момент матча. Украинская команда выбегала на ворота соперника, но тот завалил украинского игрока. Далее пошла контратака, которая завершилась голом. Косенко попросил пересмотреть повтор, но судьи ничего не заметили.

Но даже такие решение не остановили украинцев, которые умудрились за четыре минуты отгрузить французам четыре гола: по дублю оформили Евгений Жук и Даниил Абакшин, который оба гола забил ударами со своей половины поля - "Les Bleus" выпустили пятого полевого игрока, чем украинец и воспользовался.

Франция продолжила играть без номинального вратаря, а это означало, что ворота оставались беззащитными. И кто, как не Абакшин должен был наказывать соперника за это - хет-трик, и снова ударом со своей половины.

Для главного тренера сборной Франции счет 7:1 оказался достаточным, поэтому он вернул вратаря на свою позицию.

Ближе к концу поединка Косенко дал поиграть всем игрокам, которые получали не так много времени, включая обоих запасных вратарей.

В итоге судья зафиксировал феноменальную победу сборной Украины со счетом 7:1, который принес ей первые в истории медали чемпионатов мира.

Украина - Франция 7:1

Голы: Чернявский, 11, Зварыч, 22, Жук, 27, 28, Абакшин, 30, 30 - Саадауи, 23.

Украина: Сухов, Абакшин, Зварыч, Корсун, Семенченко.

Замены: Цыпун, Савенко, Жук, Мельник, Микитюк, Фаренюк, Чернявский, Швед.

Франция: Гарро, Гирио, Мохаммед, Мухудин, Саадауи.

Замены: Локока, Рамирез, Бельхадж, Бендали, Лютен, Менедес, Туре, Туре, Чапче.

После данного поединка состоится финал ЧМ-2024, в котором за золотые медали поборются Бразилия и Аргентина.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира-2024 по футзалу.

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