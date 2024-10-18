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Олимпийская призерка раздумывает над окончанием спортивной карьеры

Дарья Билодид пока не приняла окончательное решение.
Сегодня, 19:25
Дарья Билодид / Getty Images
Дарья Билодид / Getty Images

Украинская дзюдоистка Дарья Дилодид может завершить спортивную карьеру.

Об этом сообщил тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дубров в комментарии Суспильному.

По его словам, Билодид еще не решила, хочет ли она продолжать спортивную карьеру. Напомним, Дарья не принимала участия ни в каких соревнованиях после Олимпиады в Париже.

"Дарья Билодид, насколько я знаю (общался с ней), пока не решила, будет ли продолжать спортивную карьеру", - сказал Дубров.

Напомним, что в этом году Билодид выиграла чемпионат Европы, стала бронзовой призеркой турнира в Баку, а на Олимпиаде вылетела уже в 1/8 финала.

Ранее также женская сборная Украины по теннису определилась с составом на Кубок Билли Джин Кинг.

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