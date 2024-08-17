Билодид поделилась с подписчиками горячими фотографиями с отдыха

Дзюдоистка похвасталась своей фигурой и красотой.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид после выступлений на Олимпиаде-2024 отправилась отдыхать на побережье.

Там 23-летняя спортсменка сделала несколько великолепных фотографий, которыми она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Свой пост с фотографиями Дарья подписала одним словом: "Перезагрузка". Если отталкиваться от ее последних постов, то Билодид находится в Греции.

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Напомним, что Дарья Билодид неудачно съездила на Олимпийские игры 2024 года, которые проходили в Париже.

Украинка смогла пробиться лишь в 1/8 финала соревнований, где она проиграла японке Харуке Фунакубо из-за трех шидо.

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