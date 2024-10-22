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Украина-1 обыграла Украину-2 - наша команда вышла в полуфинал командного ЧЕ по снукеру

Бойко и Хмелевский успешно выступают в Португалии.
Сегодня, 14:24
Юлиан Бойко / WPBSA
Юлиан Бойко / WPBSA

Украина представлена на командном турнире по снукеру - 2024 EBSA European Team Snooker Championship.

Нашу страну представляют две команды: 1) Юлиан Бойко, Денис Хмелевский; 2) Антон Казаков, Михаил Ларков.

Обе сборные Украины успешно завершили групповой раунд и вышли в 1/8 финала, где встретились между собой.

Очный поединок завершился победой первого состава - 3:1.

В четвертьфинале украинцы оказались сильнее третьей команды из Мальты - 3:0.

В полуфинале Бойко и Хмелевский сыграют с победителем пары Франция 4 / Польша 1.

Ранее сообщалось, что Юлиан Бойко выиграл чемпионат Европы по снукеру в Shoot Out.

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