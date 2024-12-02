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Австралийский гольфист попал в лунку со 127 метров, установив мировой рекорд

Дэвид Микелуцци совершил невероятное.
Вчера, 22:18
Дэвид Микелуцци / Getty Images
Дэвид Микелуцци / Getty Images

Австралиец Дэвид Микелуцци установил новый мировой рекорд в гольфе.

Спортсмен в рамках DP World Tour в Абу-Даби (ОАЭ) попал в лунку с 139 ярдов (127 метров).

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Это произошло на седьмой лунке поля. Перед Микелуцци 60 гольфистов не смогли реализовать свои попытки.

Дэвид со второй попытки нанес точный удар.

Напомним, вратарь Ингульца отразил пятый пенальти подряд, повторив рекорд УПЛ.

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