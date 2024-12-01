Магучих - легкоатлетка года в небеговых дисциплинах

В Монако прошла церемония вручений наград World Athletics of the Year.

Победу в своей номинации - легкоатлетка года в небеговых дисциплинах одержала Ярослава Магучих.

Украинка обошла в голосовании за награду бельгийскую многоборку Нафиссату Тиам.

Для Магучих это вторая престижная награда в этом году. Ранее ее признали европейской легкоатлеткой года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!