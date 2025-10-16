Олимпийская чемпионка из Австралии закончила карьеру в 25 лет

Действующая чемпионка Олимпиады-2024 Ариарн Титмус объявила о завершении профессиональной карьеры в плавании.

Австралийская пловчиха сообщила на своей странице в Instagram, что основной причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. В августе 2023 года спортсменке провели операцию по удалению доброкачественных опухолей в яичнике.

"Я приняла решение завершить спортивную карьеру в плавании. Это было очень тяжёлое решение, но я им довольна. Я люблю плавание, но, пожалуй, взяла время на передышку от спорта и поняла, что некоторые вещи в моей жизни сейчас для меня немного важнее, чем плавание", — написала 25-летняя спортсменка.

Напомним, во время Олимпийских игр 2024 года Титмус завоевала четыре медали: золото на дистанции 400 м и в эстафете 4×200 м вольным стилем, а также серебро на дистанциях 200 и 800 м вольным стилем.

Ранее украинская пловчиха завоевала золото Всемирных игр 2025 года.

