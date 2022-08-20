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Украина завоевала серебро в синхронных прыжках на ЧЕ по водным вида спорта

Байло и Лыскун добыли для страны пятую медаль в данной дисциплине.
Сегодня, 17:55
Лыскун и Байло / Getty Images
Лыскун и Байло / Getty Images
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В субботу, 20 августа, украинские спортсменки Ксения Байло и София Лыскун завоевали серебро в прыжках в воду на Мультиспортивном чемпионате Европы.

Украинки успешно выступили в синхронных прыжках с 10-метровой вышки с результатом 298,86 баллов.

Отметим, для украинских прыгунов это уже пятая медаль на турнире. Ранее серебро завоевали Ксения Байло, Кирилл Болюх, Виктория Кесарь и Даниил Коновалов.

ЧЕ-2022 по водным видам спорта

Синхронные прыжки в воду

1. Андреа Спендолини-Сириекс / Луис Тулсон (Великобритания) — 303,6

2. Ксения Байло / София Лыскун (Украина) — 298,86

3. Кристина Вассен / Елена Вассен (Германия) — 289,86

Ранее сообщалось, что Лузан и Четверикова - чемпионки Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина водные виды спорта
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