Украина завоевала серебро в синхронных прыжках на ЧЕ по водным вида спорта

Байло и Лыскун добыли для страны пятую медаль в данной дисциплине.

В субботу, 20 августа, украинские спортсменки Ксения Байло и София Лыскун завоевали серебро в прыжках в воду на Мультиспортивном чемпионате Европы.

Украинки успешно выступили в синхронных прыжках с 10-метровой вышки с результатом 298,86 баллов.

Отметим, для украинских прыгунов это уже пятая медаль на турнире. Ранее серебро завоевали Ксения Байло, Кирилл Болюх, Виктория Кесарь и Даниил Коновалов.

ЧЕ-2022 по водным видам спорта

Синхронные прыжки в воду

1. Андреа Спендолини-Сириекс / Луис Тулсон (Великобритания) — 303,6

2. Ксения Байло / София Лыскун (Украина) — 298,86

3. Кристина Вассен / Елена Вассен (Германия) — 289,86

Ранее сообщалось, что Лузан и Четверикова - чемпионки Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.