Лузан и Четверикова - чемпионки Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров

В предпоследний день проведения Мультиспортивного чемпионата Европы-2022, который принимает Мюнхен (Германия), состоялись соревнования в гребле на байдарках и каноэ на дистанцию 500 метров.

От Украины на старт вышли Людмила Лузан, которая уже завоевала серебро на этой же дистанции в сольном заплыве, и Анастасия Четверикова. Украинские спортсменки не оставили шансов своим оппоненткам, придя к финишу с более чем секундным запасом.

Второе место пьедестала заняла сборная Венгрии, а тройку призеров замкнула сборная Польши.

Мультиспортивный Евро-2022, Мюнхен (Германия)

Гребля на байдарках і каноэ, каноэ-двойка, 500 метров, женщины, финал

1. Людмила Лузан/Анастасия Четверикова (Украина) — 1:57.672

2. Джада Брагато/Бьянка Надь (Венгрия) — 1:58.924

3. Сильвия Щербинска/Юлия Вальчак (Польша) — 1:59.572

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всего дня соревнований, а также всеми медалями, которые Украина заработала на турнире.